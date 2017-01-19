按摩椅大廠TOKUYO 進駐和發產業園區

按摩椅大廠TOKUYO進駐和發產業園區，今日動工。（柯宗緯攝）

按摩椅大廠TOKUYO進駐和發產業園區，今日動工。（柯宗緯攝）

督洋生技股份有限公司今（19）日在和發產業園區由粘振雄董事長率領主要幹部舉辦動土典禮，並邀請市府同仁觀禮，督洋生技是按摩椅品牌TOKUYO的製造商，原代理日本三洋產品，於近年轉型自創「TOKUYO」品牌，將設計、生產、行銷整合於一身，現在已是全台最大按摩椅設計製造廠，目前更積極拓展全球市場，不但成功外銷到日本，尤在韓國更擊敗當地對手，市占率衝上第一大。和發新廠3,970平方公尺，預計投入2億元，未來5年預計引進120名員工。

粘董事長表示，督洋公司在十五年前的1月19日草創，高雄廠在同一個日期動土別具意義，督洋公司會全力投入建設，儘速完工落成。

經發局長曾文生致詞時表示，很高興在今年又有和發產業園區廠商動土，今天動土典禮的時間很特別，地點也是得來不易，和發產業園區是產業創新條例通過後第一個地方政府報編的產業園區，也是高雄市近20年來又一個新的產業園區，特別值得珍惜。

他首先代表高雄市政府感謝現在這些申請進駐的廠商，來高雄一起打拼。督洋公司從代理日本產品，到研發新產品回銷到起源地日本，足見台灣企業堅強的實力，和發新廠完成後督洋公司將可以立基於台灣製造，更積極推展產品的全球化，開拓出一片新氣象。

此外，日前因為「5年條款」違背市場機制造成廠商的觀望，高市經發局經過8個月的努力，終於今年1月10日獲內政部及都委會委員同意調整「5年條款」，讓土地交易回歸市場機制，以加速流通避免閒置，同時讓市府在用地長期閒置時保有取回土地的權利，避免廠商惡意炒作地價。

在「5年條款」調整後，購地條件與全國的標準一致，市府將積極招商，爭取更多廠商進駐，創造更多就業機會繁榮地方。

合發土地開發股份有限公司(市府委託的和發產業園區開發單位)表示，今年1月10日獲內政部及都委會委員同意調整「5年條款」之後，已經跟幾家上市櫃公司洽談，預計在各公司法務單位評估後將陸續申請進駐，並發揮母雞帶小雞的效應，使招商情況更為熱絡。

而工程方面，已協調於各管線單位與園區整地與道路工程同步施做，配水池、汙水處理廠等主要工程已在設計定案階段，廠商設廠完成後即可營運生產，儘早投入市場爭取商機。

(中時)