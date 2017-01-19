情人遊巴黎私密景點 Chaumet開App導覽！

名模李曉涵搭檔男模展演，演繹著愛侶相伴探索巴黎城市美好。（鄧博仁攝）

名模李曉涵搭檔男模展演，演繹著愛侶相伴探索巴黎城市美好。（鄧博仁攝）

名模李曉涵搭檔男模展演，演繹著愛侶相伴探索巴黎城市美好。（鄧博仁攝）

法國珠寶品牌Chaumet在今年西洋情人節前夕，推出專屬愛侶的巴黎城市線上指南「You Me Paris」，結合專業旅遊網站，提供六個兼具內涵和文化主題，讓情侶體驗一段「Only for Two」的浪漫行程。Chaumet新婚戒發表，由名模李曉涵搭檔男模展演，演繹著愛侶相伴探索巴黎城市美好、文化歷史，同時也讓彼此心靈連結更深厚。

(中時)