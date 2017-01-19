不怕賴床 成都女子叫早服務受歡迎
網路上的商品琳瑯滿目，一個成都女子想起賣「叫早」服務，打一通叫早電話是1元人民幣，一個月的銷量是400筆，成為淘寶月銷售量排行第一。
《成都商報》報導，賣叫早服務的是一家沒有實體商品的淘寶店，剛開業時，僅有一個上架商品——1元1次的叫早起床服務。就是專門給怕上學、上班或開會遲到的起床困難戶打電話提醒。
店主叫維尼，是1989年出生的峨眉妹子，在成都上班已經有五、六年。生活中，也是個愛旅行、愛聚會，性格開朗活潑。她說，創意不是她自己想到的，剛開始僅僅是想做點自己的事，發現了淘寶叫早服務，不需要進貨、發貨的虛擬服務正好適合上班族，同時還可以積累信譽值，以後要想創業開淘寶店，也是極好的。
(旺報)
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