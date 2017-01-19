歡歡逝世2年...前夫張孝正終洗外遇冤屈
歡歡（于佳卉）2014年驚傳燒炭輕生，震驚演藝圈，名嘴粘嫦鈺也因在節目上表示，歡歡前夫張孝正疑似外遇，離婚後又未盡撫養義務，遭張孝正一狀告上法庭。雖然粘嫦鈺一審勝訴，但今(19日)就與張孝正召開和解記者會，公開歡歡生前與張孝正簽下的「離婚補增協議」內容，為張孝正洗刷外遇冤屈。
據《ETtoday》報導，歡歡生前曾在節目上表示與張孝正結婚十年，男方就外遇8次，離婚後更不願盡撫養義務，讓她生活陷入困頓，之後被粘嫦鈺拿來在節目上引用，讓張孝正不爽提告。
雖然粘嫦鈺一審獲判勝訴，但她在看了歡歡民國90年與張孝正簽的離婚補增協議，相當驚訝，因為歡歡在內容中親口坦承「我在媒體上所言非真，深感抱歉」，也讓她決定在今日召開記者會，幫張孝正洗刷外遇冤屈。
張孝正人雖因為在大陸拍戲，未到現場，但他就透過VCR公開從未曝光的秘密離婚協議，表示與歡歡離婚後每個月都付12萬贍養費，其中包括買房繳房貸，岳母生活費等，證明自己清白。
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(中時電子報)
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