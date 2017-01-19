CIA解密文件曝共軍攻台計劃

1949年共軍登陸金門之戰全軍覆没，隔年韓戰爆發，毛澤東仍決定攻台，並親自選將。（圖／新浪網）

美國中情局（CIA）18日公佈機密檔案。（圖取自CIA）

美中情局1950年關於毛澤東下令攻台的情報報告。（圖取自CIA）

美國中情局（CIA）18日公佈揭密文件，其中揭露1950年解放軍攻台計劃，包括毛澤東對攻台總指揮的部署及選將，以及攻台兵力配置及進攻策略。

CIA這一揭密文件寫於1950年10月13日的文件稱，韓戰於1950年6月爆發，中共認為武力犯台被迫無限期延後，但仍制訂攻台計劃─

1、攻台部隊由第三野戰軍組成，出動兵員共60萬人（估計目前（當時）總兵員約（1,050,000）。攻台部隊（當時）已在廈門、溫州和上海接受兩棲登陸訓練。

2、首波攻台部隊由蘇聯製潛艇運載登陸，第二波部隊乘登陸小艇與砲艇。主力部隊配備機槍乘小艇由沙包及鐵盾保護，空中則有300架戰機支援掩護。

關於攻台總指揮，CIA揭密文件稱，毛澤東不讓陳毅出任攻台總指揮權，以第三野戰軍第九兵團司令員宋時輪代之。

據中共史料，當年攻台由華東野戰軍負責，陳毅是司令員兼政委，副司令員為粟裕。毛澤東命令粟裕為攻台總指揮，宋時輪只是前線指揮。粟裕除為攻台總指揮外，毛還令其兼任解放台灣工作委員會主任，籌劃攻台戰役。從指揮兵員來看，攻台部隊包括第三野戰軍全部及其他野戰軍一部達16個軍60多萬人，還包括軍委配屬的空海軍。

18日，美國中央情報局在其網站上的線上圖書館上公開了從40年代到90年代的近百萬份機密文件。涉及內容包括冷戰、朝鮮戰爭和越南戰爭。

中情局是在美國自由資訊法（Freedom of Information Act）的約束下公開了相關檔。該法律規定，美國情報機關必須審查超過25年的機密檔，並重新為其定義保密級別。其中不再屬於機密檔的資訊情報機關可以向外界公開。

德國之聲報導，中情局在一份出自1951年9月12號，標題為「中國共產黨規劃防守中國南部、對南部政府職員進行再教育和整風」的機密檔中，中情局記錄了中國當時準備和台灣開戰，安排軍民撤出南部沿海地區的情況。當時中國南部的軍方下令，所有在15歲至35歲之間，身體健康的民眾必須做好在必要時和軍隊一起行動的準備。所有政府財產和軍備必須做好撤離戰區的準備。

至於從事間諜工作的嫌犯必須就地處決，思想不穩定的個人必須嚴加看管。必須根除反共思想和反共武裝力量。必須準備做好打線後遊擊戰的準備。

(中時電子報)