抑制新年漲價 大馬強訂13統製品價格
為了避免商人在華人農曆新年期間胡亂漲價，馬來西亞國內貿易、合作社及消費部把13種食材列為統制品，有效期為12天，即從1月23至2月3日。
大馬國內貿消部發表聲明表示，為了保障消費者權益，將規定大馬商家不可在華人農曆新年期間，以高於頂價售賣這些統制品，否則，個人可面對最高10萬令吉（新台幣約75萬元）罰款或監禁不超過3年或兩者兼施，或被開出最高5萬令吉的罰單。
公司則可被判罰款最高50萬令吉，或被開出最高25萬令吉的罰單。
而今年被貿消部列為統制品的商品包括生雞、標準淨雞（含內臟）、超級淨雞（無內臟）、雞蛋、印尼和中國進口的高麗菜（北京進口除外）、中國進口蒜頭、白鯧魚、大白蝦、豬腩肉和五花肉等。
同時，聲明強調商家必須在統制品食材標上粉紅色的價格標簽，不然也將同樣懲罰，個人將可被罰款最高1萬令吉或被開出5000令吉的罰單；公司則可被判最高2萬令吉罰款，或被開出1萬令吉的罰單。1060119
(中央社)
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