臉書將在丹麥設立第3家海外資料中心

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臉書周四宣布，將在丹麥第3大城市Odense建立新的資料中心，該社群網站發言人聲稱該資料中心將為全球最先進與最節能的資料中心之一，因為它將使用再生能源作為電力來源。

臉書先前已在瑞典Lulea與愛爾蘭Clonee設立海外資料中心，Odense將是它在海外第3家資料中心。

(工商)