三通公司涉兩岸通匯上百億 負責人50萬交保

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台北市「三通」刺繡有限公司負責人陳俊雄，涉嫌協助上百家中小企業，從事兩岸地下通匯，金額約估上百億元。台北地檢署今天指揮台北市調查處，搜索位於南港的三通公司及陳俊雄住處2地，並約談陳俊雄、員工等4名嫌疑人到案，訊後以違反《銀行法》命陳俊雄50萬交保，楊姓、黃姓男子各20萬、10萬交保，陳姓女子5萬交保，均限制住居出境出海。

(中時)