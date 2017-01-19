推一帶一路 陸光電產業進駐白俄羅斯

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大陸為拓展國際影響力、促進經濟成長，近年積極推動與傳統陸上、海上絲路上沿線國家的經貿合作，據中新社報導，18日大陸廣東省政府，正式啟動「中國（廣東）光電科技產業園」入駐「中國白俄羅斯工業園」的計畫。

中國白俄羅斯工業園是大陸在海外建設面積最大的產業園區。廣東省照明電器協會會長吳文鋒指出，「中國（廣東）光電科技產業園」定位為在歐洲區域，集研發、制造、檢測、展覽等功能於一體的光電產業基地，目標市場為歐亞經濟聯盟、歐盟和中東市場。園區規劃面積3000畝，前期先開發1000畝，預計2018下半年吸引首批企業入駐。

(旺報)