鐵總試行不良行為黑名單　 倒賣車票納失信記錄

在大陸搭乘火車如果行為不檢，將被列入黑名單。(中新網)

喜歡倒賣火車票的黃牛小心了！大陸鐵路總公司公布《鐵路旅客信用記錄管理辦法（試行）》等措施，列舉七種不良行為，將會納入鐵路旅客信用資訊記錄管理，被列入黑名單中。

據辦法指出，七種行為包括擾亂鐵路站車運輸秩序且危及鐵路安全、造成嚴重社會不良影響；在動車上吸煙或者在車上禁煙區域吸煙；倒賣車票、製販假票；冒用優惠（待）身分證件、使用偽造和無效優惠（待）身份證件購票乘車；持偽造、過期等無效車票或冒用掛失補車票乘車；無票乘車、越站（席）乘車且拒不補票；依據相關法律、法規應予以行政處罰的行為。

被鐵路部門列入失信行為信用資訊記錄的旅客，如有異議，仍可透過鐵總的客服電話或車站客服電話書面提出異議申請。失信記錄會被保存5年，並提供給國家、地方相關部門和有關徵信機構。

據報導，2016年10月江西省信用中心網站，就已發布第一個鐵路不誠信旅客黑名單，有乘客使用偽造證件乘車被查，不良記錄可能會影響日後向銀行貸款、個人考績等。

(旺報)