蔡政府砍年金 葉毓蘭：開始學打工賺生活費
年金改革國是會議將在周日舉行，副總統陳建仁今親上火線公布改革版本，未來18%優惠存款將走入歷史，6年後分階段歸零。對此，前警大教授葉毓蘭批評，「退休差那麼多，我實在很想回任。」更稱自己開始學習打工賺生活費，道出軍公教人員的心聲。
陳建仁今表示，要讓18%優惠存款走入歷史，未來6年分階段歸零，節省的經費將挹注退撫基金。此外，將訂定「基本身活保障」，月退金低於25000元或32160元者將不受影響。
隨著年金改革將成事實，葉毓蘭指出，政府應提供相關的配套方案給受到影響的退休人員。她舉例，若因退休金遭砍，而不能生活的人員能否回任？或請政府代為安排安養餘年的住所？再者，能否將退休人員曾繳納的保費和退輔金比照保險規則的解約退還？
此外，葉毓蘭建議政府「請取消屆臨強制退休，讓軍公教警消可以做到葛屁」。她以美國為例，指其沒有強制退休的規定，「否則就是年齡歧視」。
她更稱自己「已經開始學習打工賺生活費」，並在思考退休差那麼多，「我實在很想回任，然後調整我的工作態度，做到地老天荒…」，一語道出許多公教人員的心聲。
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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