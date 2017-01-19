歡歡生前離婚協議曝光 導演前夫沒外遇

我要評比

藝人歡歡2014年過世，媒體人粘嫦鈺上節目提到歡歡前夫、導演張孝正疑有外遇，兩人對簿公堂，今天宣告和解，張孝正與歡歡離婚增補協議書曝光，證實張孝正沒外遇。

歡歡（于佳卉）2014年過世後，粘嫦鈺上節目引用歡歡生前在節目所談內容，提到張孝正疑似外遇，離婚後未善盡扶養子女責任，張孝正提告求償，法院一審判張孝正敗訴。

粘嫦鈺與張孝正委任律師今天共同舉辦記者會，說明民國99年歡歡和張孝正簽署一份離婚增補協議書，歡歡在協議書中多次提到節目所言非真，全是效果，並向張孝正認錯致歉。

張孝正在中國大陸拍戲，無法出席記者會，透過錄影表示，節目內容是不實指控，離婚後他每月付新台幣12萬元，包括房貸、子女養育金等，法庭上有提供離婚增補協議，念及與歡歡過往夫妻情分，不便直接對外公開。

粘嫦鈺說，雖然一審勝訴，但隨著離婚增補協議書曝光，讓她感受到張孝正對前妻的愛，且歡歡已經走了，只希望能回復張孝正名譽，歡歡一雙子女及家人能平靜過日子。1060119

(中央社)