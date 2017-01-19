狂人川普入白宮 顛覆傳統總統形象

川普明天將入主白宮，一如他參選總統時的作風：目空一切、口無遮攔、不受傳統約束，且對自己選擇的方向十足有自信。

美聯社報導，川普10週前爆冷當選美國第45位總統以來，打破了數十年來既定的外交禮節，在商界引發軒然大波，考驗長期存在的道德準則，無論是透過社群網站推特或親自回應任何針對他的人身攻擊，都抱持一貫砲火犀利的風格。

歷任總統曾形容，首度走進橢圓形辦公室，是令人學會謙卑的體驗，頃刻了解身為美國民主守護者這個新角色所背負的重擔。川普在政府交接期間明白表示，他會以不同角度看事情，川普主張，是總統職位為他改變，而不是他為總統職位改變。

川普12月在印第安納波利斯（Indianapolis）對群眾說，「他們說，致電眾多商界領袖不是總統的（職責）」；當時，他已和1家冷氣機製造商達成協議，把就業機會留在美國，這項舉措被許多經濟學家嘲弄為行不通的國家經濟政策。

川普說：「我認為，這非常像是總統的職責，假如它不是，也無所謂。這沒什麼，因為我確實很享受做這件事情。」

在川普宣誓就職前，就已改變了總統的本質、打破慣例，並且顛覆外界對這個自由世界領袖的期望。

愛阿華州參議員曹恩（Brad Zaun）說：「我不希望他改變。我支持他的其中1個原因就是他總是實話實說。他不會拐彎抹角，也不會以標準政客的說話方式來論事。」

川普贏了選舉，卻還沒有贏得全國人民的心。過去1週的民調顯示，川普是40年來最不受歡迎的白宮主人。

根據調查，民主黨人仍堅決反對川普，獨立派人士也未團結一致地力挺他，就連共和黨人的熱情程度都不如預期。（譯者：中央社劉文瑜）1060119

(中央社)