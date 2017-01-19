台糖長榮週三公益6折價 鼓勵捐款助慢飛兒高飛

台糖長榮酒店2017吃遍週三公益日，鼓勵捐款幫助伯利恆基金會，幫助慢飛天使高飛。(曹婷婷攝)

台糖長榮酒店2017吃遍週三公益日，選定與伯利恆基金會合作，1月4日起至12月27日止，每週三以6折優惠公益價，鼓勵民眾捐款20元，共同協助慢飛天使，將每一份愛心善款轉換為所需物資和實質教育資源，在物質、教育、精神上伴隨天使們成長高飛。

甘惠忠神父為特殊教育奉獻一生，致力推動融合教育將，將慢飛兒童與一般兒童融合學習，倡導把握3歲前黃金時期進行早期療育，來台無私奉獻，日前剛取得台灣身分證，台糖長榮酒店總經理鄭東波也特別祝賀他圓夢，並提前為甘神父慶生。

2017台糖長榮酒店週三公益日，將用一整年時間，與伯利恆基金會照護0到6歲的遲緩嬰幼兒，延伸甘惠忠神父教育理念「每一個孩子都是特別的，沒有教不會的孩子，只有不會教的老師」，將融合教育徹底生活化，推動一般幼兒與遲緩兒共同學習、共同遊戲，同時讓遲緩兒有更多學習模仿和融合的機會，成為所有天使接受平等的對待與呵護。

即日起至12月27日止每週三，民眾至吃遍用餐捐款20元，就享有公益價6折(加原10%服務費，午餐公益價476元；晚餐公益價546元)便大快朵頤，異國美食，台糖長榮酒店會將上半年公益結款致贈伯利恆基金會，採購「特殊教育學程教材」，讓慢飛天使與大家一同在起跑點上飛揚。

台糖長榮酒店週三公益日，10年來協助15個公益團體，扶助個案從新生兒、罕見疾病、身心障礙、偏遠弱勢到偏鄉獨居老人等，一路走來，達16萬人次合力參與，累計籌募善款共達264萬元。

2016下半年台糖長榮酒店跨區域與麗翔酒店花蓮館合作，協助門諾基金會共同關懷花蓮偏鄉獨居老人，雙方於1月12日將募資總額，用於添購長輩生活所需的枕頭、羽絨被、大浴巾、毛巾等各50組，年節前夕替長輩們送上最暖心的佳節禮物，這項活動創下台南、花蓮東西部飯店業攜手合作公益首例。

(中時)