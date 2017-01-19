大陸央視新聞報導，日前在雲南怒江州高黎貢山國家級自然保護區，工作人員拍攝到了珍稀動物雲貓。

小傢伙東張西望、轉身，在鏡頭前撅起屁股……顯得十分可愛。雲貓是1970年代中期才在大陸發現的一種中小型食肉類，數量非常稀少，在大陸已屬漸危種甚至為瀕危種，而科學界至今未對其進行專門研究。

雲貓比家貓稍大，體型更長，最顯著特徵是大理石斑紋的皮毛 ，其英文名叫做marbled cat，意為「石紋貓」。

(旺報)