路透：貿易保護主義 是美國經濟成長最大風險

我要評比

許多經濟學家認為，川普（見圖）若繼續堅持貿易保護主義，會造成美國2017經濟成長最大的風險。（美聯社）

路透調查顯示，在70位受訪的經濟學家中，超過3分之2認為，川普若繼續堅持貿易保護主義，會造成美國2017經濟成長最大的風險。

調查也指出，8成以上的人認為現在不是美國可以大膽減稅的時機，並質疑川普當選後，美國市場上的反應過度樂觀。

High Frequency Economics美國經濟學家Jim OSullivan認為，顯然大家一直在假設不利成長的保護主義不會成真，且川普還會推出更多刺激經濟的政策，這可能太樂觀了。

據路透的調查評估，對美國今年第4季經濟成長率的預期，已從第3季的3.5%放緩至2.2%。

(旺報)