陸專家呼籲 人行今年應降準2到3次
看好大陸經濟表現，據《證券日報》報導，中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，從基本面來看，未來幾年大陸經濟將保持中高速成長，預計2017經濟成長率不會低於6.5%。而為支持實體經濟提供充裕資金，他也建議今年人行可以降準2到3次。
此外，為保證經濟維持6.5%以上成長，在貨幣供應量的部分，徐洪才認為廣義貨幣供應量（M2）維持在11至12%較合適。因為低於11%顯然不利於經濟穩定成長，但超過12%也會出現通膨溫和回升的傾向。
大陸官方去年底在中央經濟工作會議結論中，提及2017年貨幣政策要「穩健中性」，且適應貨幣供應方式的新變化。
徐洪才表示，目前商業銀行、大型國銀在人行規範的法定存款準備金率仍高達16.5%，認為有偏高下降的空間，就今年而言，人行至少降準2到3次是必要的。
徐洪才說明，降準可以減少短期市場的資金波動性，因為人行在公開市場操作，提供的是短期資金，但是銀行希望的是長期資金，進而支持實體經濟發展，認為未來多樣性的金融政策工具之間應合理搭配。
(旺報)
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