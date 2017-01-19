阿里巴巴成為奧運全球合作夥伴
瑞士當地時間19日上午，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）與阿里巴巴集團董事局主席馬雲在世界經濟論壇上宣布，阿里巴巴將成為國際奧委會的全球合作夥伴。
澎湃新聞報導，雙方以四年為一個周期，簽署了總共三個周期、橫跨12年的長期合作協議。按照國際奧委會以往頂級贊助商的贊助金額，阿里巴巴此次的贊助總金額將不低於8億美元。
報導說，國際奧委會的奧運贊助計劃（TOP）總共分為三類，分別為全球合作夥伴、正式贊助商、正式供應商。
其中，「全球合作夥伴」為最高級別的贊助商，目前國際奧委會共有12家，阿里巴巴將成為第13家，享有在全球範圍內產品、技術、服務類別的排他權利。
阿里巴巴不是奧運歷史上第一家成為國際奧委會最高級別贊助商的中國企業，北京承辦2008年奧運時，聯想集團曾在2005至2008年這個周期內與國際奧委會展開過合作。
但在北京奧運結束之後，聯想就宣布結束與國際奧委會的合作。這一次，阿里巴巴與國際奧委會的合作將橫跨12年，包括2018年平昌冬奧會、2020年東京奧運、2022年北京/張家口冬奧、2024年夏奧、2026年冬奧以及2028年夏奧總共六屆奧運。
報導說，阿里巴巴選擇與國際奧委會合作，不只是體育領域與奧林匹克運動的推廣與發展，也不只是對中國體育產業的推動，是在「大國外交的基礎上加強我們的體育外交話語權體系」。1060119
(中央社)
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