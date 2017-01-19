收費員補貼分兩階段 春節前先發15萬元

勞動部今晚表示，專案審核小組通過收費員專案補貼方案分兩階段發放，適用者第1階段在農曆年前會先發給新台幣15萬元，剩餘的補貼金額，則在年後繼續審核發放。

交通部、勞動部及國道收費員代表與社會公正人士組成的專案審核小組今晚召開第一次審核小組會議。勞動部晚間表示，雖然國道收費員自救會要求更換非有收費員身分人員擔任審核委員，但因未符補貼要點規定，勞動部無法同意，收費員代表2名審核委員因而拒絕出席。

不過在應出席委員11名、實際出席委員9名，達依法得召開會議情形下，審查會議通過專案補貼方案分兩階段發放，第1階段在農曆年前，就適用要點的每位申請者，在下週先行發給新台幣15萬元，以落實政府照顧弱勢收費員的政策。剩餘的補貼金額，則於年後繼續審核發放。

勞動部說，國道收費員補貼專案是依據補貼要點進行審核發給補貼費用，共有885位收費員經審核後通過為這次補貼要點適用對象。

勞動部表示，審核小組在審議補貼費用時，必須就申請收費員所送相關證明文件，逐一審核及確認收費員是否有補貼要點所訂「經濟困難」、「重大傷病或變故」、「就業困難」及「其他需社會協助」等情事。

專案不僅自救會200多名收費員提出申請，另超過700名非自救會收費員也向勞動部提出申請，因提出申請的收費員人數眾多，且每位收費員的個人情事及佐證方式不同，考量收費員檢送證明文件需有一定時間，且政府需審慎逐一審核及確認相關證明文件，以真正照顧到生活困頓、經濟困難，或有特殊境遇的弱勢收費員。1060119

(中央社)