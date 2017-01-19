韓國瑜：選上國民黨主席 黨產全歸零

日前表態參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜今天說，若選上黨主席，一定會讓黨產全部歸零，黨產只有一個用意，就是支付退休黨工和現職黨工薪水，且未來黨工名額暫定100名。

韓國瑜晚間接受Yahoo! TV專訪，被問到是否支持婚姻平權，及民調數字比其他3位角逐國民黨主席的人選高的想法。

韓國瑜說，有一點意外，感謝年輕人對他有信心，是因為自己講真話，政黨充斥太多假話，說出真誠想法大家就會有所感受。

他表示，擔憂台灣前途，更擔心年輕人的未來，環顧周邊所有地區和國家，像菲律賓和越南經濟都在起飛，反而台灣卻原地踏步，若有機會當國民黨主席，會恢復苦行僧的精神和庶民同一陣線，為台灣年輕人拼鬥。

至於如何回應網友評論，韓國瑜表示，歡迎年輕人多多批判，也藉此說出內心想法、危機感。他還未宣布參選國民黨主席時，黨主席選舉就像老掉牙黑白電影，但加入選戰後，炒熱溫度，變成彩色文藝片和武打連續劇，目前街頭巷尾都在討論黨主席選舉。

對於婚姻平權想法，韓國瑜說，婚姻平權問題有非常多要探討的點，但若未準備成熟，不敢貿然講出來，「追求自己幸福是天賦的權利」。

主持人詢問，是否擔心國民黨主席選舉不公平？韓國瑜說，國民黨要開大門走大路，再去搞偷偷摸摸拉黨員，不是正統招數，要規矩地做，「現在是什麼時代」，人頭黨員是非常脆弱且無用，獲得老百姓和黨員認同才是最重要。

至於對黨產處理的看法，韓國瑜表示，若選上黨主席，一定會讓黨產全部歸零，黨產只有一個用意，就是支付退休黨工和現職黨工薪水，其他就不用，全部採取募款，每一天都要公布。

他說，且未來黨工名額暫定100名，正式編制少，義工編制多，正式編制黨工要非常優秀和熱情，且當推出的政策達到認同時，就會吸引很多人。

主持人詢問，若黨工編制壓到百名，未來選舉可能無法動員人力。韓國瑜說，國民黨過去有綿密組織，也可大量動員，但國民黨為何失去江山？是因為國民黨已失去民心，所以要當強而有力的反對黨，喚醒藍軍。1060119

(中央社)