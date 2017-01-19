寵物新年入寺參拜 日神社福庇小毛孩
有些人可能會認為這很誇張，但日本東京的確有1座神社為寵物舉行新年祈福儀式，保佑牠們新的一年平安健康。
法新社與「波斯灣時報」（Gulf Times）報導，東京市谷龜岡八幡宮2000年推出專為貓狗舉行的新年祈福儀式，許多疼愛寵物的飼主聞風而來，參拜者近年更是激增。
43歲的三井由紀（Yuki Mitsui, 音譯）告訴法新社：「牠們也是我們家的一份子。」她抱著2隻盛裝打扮的迷你臘腸犬，牠們穿著綴有毛邊的小和服。
她並說：「這些小傢伙也能得到護身符，保佑牠們這1年平安，讓我心裡踏實許多。」
1位神道教僧侶透露，他的這個點子源自於愛護動物人士的高度需求。
他說：「許多人告訴我，希望能和自己的寵物一同受到庇佑，所以我們決定成為寵物的最佳參拜神社。」
為寵物祈福必須事先預約，谷龜岡八幡宮每年有500多名信徒帶著穿著鮮艷華麗服飾的寵物入寺，向神獻祭以祈福。（譯者：中央社廖禹揚）1060119
(中央社)
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