川普就職看門道還是看熱鬧 專家這麼說

美國總統當選人川普20日將宣誓就職，從上午到教堂、隨後宣誓就職，到就職舞會的最後1支舞，將會有馬拉松式的活動，無論當老天爺賞不賞臉，川普都將在華府刮起一股旋風。

以下是美聯社提供的川普就職典禮十大觀察重點：

●35還是39？

川普的誓詞是當天的重頭戲。美國憲法訂下新科總統的35字誓詞，但有些總統會再加上「上帝為證」（sohelp me God）4字，而成為39字誓詞。這4個字從何時開入加入誓詞，說法不一。國家檔案局（National Archives）說，開此先例的是1789年宣誓就職的喬治．華盛頓（George Washington）。也有人說，首次有人證實聽到這4個字的是在亞瑟（Chester Arthur）總統1881年就職時。歷史學家班達特（Jim Bendat）說，喬治華盛頓是否有用這4個字是個謎，但打從1933年起，每位新科總統都是這麼作。

●就職演說內容

川普的就職演說內容，將為他的任內作為定調。他是否會依循傳統而呼籲全國團結？抑或扮演現有秩序的破壞角色，還是兩者兼而有之？川普這次不會如同平日一般脫稿演出。幕僚透露，川普參與講稿的撰寫，並在川普大樓（Trump Tower）排練。他的這篇演說可望簡短，大約是20分鐘。

●希拉蕊觀禮形成尷尬場面

當川普在台上宣誓就職時，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）將和夫婿比爾．柯林頓（Bill Clinton）坐在典禮台上。希拉蕊將刻意保持面無表情，但這可不容易。所有目光將關注，川普是否會和敗選的希拉蕊互動，以及是否會在演說中提到希拉蕊。

●不只是午餐的午餐會

喬治華盛頓在1789年就職時，孤家寡人吃午餐。川普則將在宣誓就職後，直接到國會山莊的雕像大廳（Statuary Hall），出席豪華午餐會，享用為200人準備的緬因州龍蝦和安格斯牛排。和共和黨把持的國會打好關係，是川普總統任期成功與否的關鍵。

●權力遊行

就職遊行將有8000多人參加，沿著賓夕法尼亞大道，從國會行進3公里以上到白宮。川普團隊希望遊行時間控制在90分鐘，這樣川普才有時間做些事。美國史上最長遊行隊伍是1953年艾森豪（Dwight Eisenhower）首次宣誓就職時，當時浩浩蕩蕩的遊行隊伍總共有73個樂隊和59輛花車，持續4個半小時以上。

●上班頭一天

川普打算在就職首日，撥出一點時間，辦點正事，也許是在遊行活動和傍晚舞會之間。

●就職典禮萬人空巷？

川普早在推特上預告，湧向華府準備參加他就職活動的人數「已達空前」。這個說法值得懷疑，目前飯店還有空房，各商店也還有許多舞會禮服有待出售。歐巴馬首次就職大典估計曾有180萬人參加，沒人相信此次人數能逼近這個數字。但在缺乏官方定論的情況下，與會人數究竟多少恐怕還有得吵。

●抗議和支持的人都來

任何就職典禮都會有抗議人士現身。今年抗議川普的最大活動之一就是21日的「女人華府大遊行」（Women's March），預計將吸引至少20萬人參加。20日會有很多的活動，其中部分示威人士希望能造成宣誓就職典禮檢查哨癱瘓或延宕。但也有「騎士挺川普」（Bikers forTrump）承諾相挺，在必要時扮演人牆保護川普。

●名人身影

川普聲稱全世界最大咖都來參加他的就職大典。沒錯，是有很多大咖在華府，但可能得在非就職大典活動才看得到他們的身影。

川普請來古典跨界歌手小賈姬（Jackie Evancho）獻唱國歌。另外也邀請到無線電城音樂廳舞蹈團體「火箭女郎」（The Radio City Rockettes）、酷音樂團（The Piano Guys）、72歲歌手東尼奧蘭多（TONY ORLANDO）和靈魂樂雙人組山姆和戴夫（Sam and Dave）中的81歲山姆摩爾（Sam Moore）在就職舞會中演出。

反川普的女人華府大遊行將可以看到史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrara）、艾米舒默（Amy Schumer）、法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）和辛蒂亞（Zendaya）等明星。

●時尚政治

在宣誓儀式和就職舞會中，第一夫人的服裝一向是外界焦點所在。今年，第一夫人的服裝已經不只是時尚話題，也是政治議題。不少設計師已經表態，因為不支持川普，所以不想幫第一夫人打理服裝。川普對這個說法嗤之以鼻，還說第一夫人不想讓有二心的人打理禮服。答應在就職典禮演出的音樂人士，已經面臨不滿川普人士的批評。第一夫人的服裝設計師會不會也有相同的遭遇？1060119

(中央社)