藍瘦香菇哥結婚了 網友恭賀不忘調侃
大陸藍瘦香菇哥結婚了，許多網友上網向他恭喜。此一話題迅速佔據微博即時熱搜榜第一名。
1月18日晚間，「藍瘦香菇」影片當事人曬出恩愛照，配文：今天我最帥。照片中，香菇哥與太太身穿結婚禮服，笑容滿面。至19日中午，按讚數已破6萬人次。
南方新聞網報導，2016年10月，廣西年輕男子韋勇因一段失戀影片走紅社交網路，同時也帶紅了「藍瘦香菇」（難受想哭）這一網路熱詞。如今，香菇哥和影片中的「呂孩紙」終成眷屬。
網友送上祝福之餘，也不忘調侃，這回不「藍瘦」了吧？你要高高興興。
(旺報)
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