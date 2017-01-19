IMF總裁：英國脫歐過程將遇痛苦

英國首相梅伊將於3月底前啟動脫歐談判，決心讓英國成為全球貿易領導者，國際貨幣基金總裁拉加德警告，脫歐過程不僅複雜而且將會遭遇痛苦。

梅伊（Theresa May）日前正式宣布，英國脫歐後將全面退出歐盟單一市場，拉加德（Christine Lagarde）認為，梅伊的這項宣布讓脫歐計劃更明確也減少不確定性，對英國的經濟及歐盟是件好事。

拉加德正在瑞士達佛斯（Davos）參加世界經濟論壇，她接受訪問時說，儘管英國的經濟成長表現優於國際貨幣基金（IMF）的預估，但脫歐衍生的不確定仍可能影響英國經濟的未來發展。

她說，英國脫歐談判仍存有不少疑問，例如臨時協議的內容及執行的時間等，「脫歐不會是一帆風順，過程將難免會有些痛苦」，而且一旦退出歐盟，英國在歐盟的權益將會不如會員國。

梅伊今天在達佛斯世界經濟論壇發表演說時表示，全球化使許多人享有前所未有的財富，但並非所有人受惠，她承諾，脫歐後將致力自由市場與自由貿易，使英國成為全球貿易的領導國。1060119

(中央社)