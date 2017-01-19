春安警力展示，台南市今年重視民力

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台南市春安安全維護工作今年以民力為主，台南市長賴清德19日晚間一一視察警力展示隊伍。（程炳璋攝）

全台春安工作19日啟動，台南市長賴清德19日晚間在南區交通警察大隊隊部前廣場校閱警察局各單位，今年重視「民力」投入，共有義警、民防、義交、志工、守望相助隊成軍，宣示加強執法及維護治安決心。

往年春安工作今年改名為加強春節安全維護工作，今年除了警察、憲兵與消防等行政機關外，共有義警、民防、義交、志工、守望相助隊等「五力」投入春安工作，賴清德感謝民間團體的投入，一起維護治安，營造祥和的生活環境。

賴清德表示，在春節前後，台南市新化老街的年貨大街、海安路商圈應景活動、各大廟宇賀歲祈福，皆會湧入相當多的旅遊人潮，治安與交通相對變得複雜，都需要警、消與民間單位合作，才能讓市民平安過好年。

外界關心賴清德過年動態，他表示除夕會回新北老家，全家傍晚就會開始圍爐吃年夜飯，晚間9時就會回到台南，到中西區台灣首廟天壇主祭，初一開始會到各區發紅包。

今年春安工作從19日22時起，至2月2日24時止，縮短至15天，警方表示，與往年最大不同就是加入更多民間的人力，用全民力量共同維護治安。

(中時)