美國商務部長提名人希望豐田在美建廠

共同社報導，被提名為美國候任總統川普政府商務部長的著名投資家羅斯（Wilbur Ross），18日在參議院旨在批准人事任命案的聽證會上發言，希望豐田汽車公司在美國建廠。

79歲的羅斯把通過減稅和放寬管制增加就業作為優先課題，強調「讓豐田汽車公司和其他企業在美國國內建廠非常重要」。他批評中國大陸「最為保護主義」，稱將對從事不公平貿易活動的國家給予嚴懲。

川普本月5日對推動在墨西哥建廠計劃的豐田提出批評，稱「要麼在美國建廠，要麼支付巨額關稅」。受此影響，豐田社長豐田章男9日宣佈未來5年將向美國投資100億美元，用於開發新車型和提高工廠生產率，而羅斯則敦促豐田等公司在美建設新工廠。

對於被川普視為美國貿易赤字元兇的中國大陸，羅斯批評稱中國大陸對進口商品徵收高額關稅。他表示，不公平的貿易舉措「應受到嚴懲」。他還指出，作為報復也徵收高額關稅「有助於糾正不公平的現狀，作為討價還價的手段也十分有效」。

羅斯還表明了反對跨太平洋夥伴協定（TPP）的立場。他認為，美國與加拿大和墨西哥簽署北美自由貿易協定（NAFTA）「才是應該最優先處理的問題」，有意早日重啟談判。

羅斯稱，為促進出口而令本國貨幣貶值的「操縱外匯」之舉，是「貿易對象國用於攻擊美國經濟的手段」，表示將採取強硬措施。1060119

(中央社)