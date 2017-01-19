出口疲弱 大馬經研院下修經濟成長預測

馬來西亞經濟研究院（MIER）表示，由於全球保護主義有逐漸抬頭跡象，導致全球貿易和投資趨勢可能趨於謹慎，在出口市場看淡下，因此下調今年經濟成長目標至4.5%。

經研院表示，英國意外脫歐，加上川普跌破市場預測成為美國新總統，都導致全球投資情緒謹慎，並加劇貿易保護主義，加上中國和日本兩大經濟體增長放緩，勢必對全球經濟帶來更大衝擊，導致依賴出口市場為主的大馬經濟前景不樂觀。

目前，中國、美國和日本占大馬貿易總量的1/3。

同時，雖然全球原產品價格已出現反彈，但外需並未如預期般強勁，全球貿易和投資情況將進一步放緩。儘管石油輸出國家組織（OPEC）和非油盟國家達成減產協議，但仍無法解決市場供過於求困境，因此也下調大馬出口增長預期從3%至1.3%。

由於馬幣兌全球主要貨幣持續貶值，導致進口貿易表現也難理想，也下調全年進口增長從2.9%至0.4%。

另一方面，內需雖然可望成為大馬今年經濟增長的主要推手，但私人消費和投資增速料減速至5.5%和6%，比原預期的5.6%和6.6%為低，因此導致經研院最終決定下調2017年GDP增長目標至4.5%，原本為4.5%至5.5%區間。1060119

(中央社)