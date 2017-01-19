澳網2輪爆冷止步 喬科維奇：手感不順

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天爆冷輸給烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin），止步澳網2輪，他在賽後表示，今天手感不順。

路透社報導，喬科維奇今天表現失常，在拉佛球場（Rod Laver Arena）被對手以7比6（10/8）、5比7、2比6、7比6（7/5）、6比4擊敗，他去年才在同個場地贏得第6座澳網金盃，外界也普遍看好他挑戰第7度澳網封王。

但在這位第2種子顯然無法掌控比賽後，他似乎不太能打起精神，好在第5盤重新振作，但他否認自己的鬥志因驚人反轉而受挫。

他告訴記者：「當然，比賽很激烈。」

「我們打了4個半小時，這就是，你知道的，有時候你在球場上會覺得不太對勁，抓不到節奏，而你的對手狀態卻很好。」

他說：「所以，那就是運動。我這個賽季剛開始表現非常好，但這是網球比賽，你可能在某1天落敗。我的意思是，沒什麼是不可能的。」（譯者：中央社廖禹揚）1060119

(中央社)