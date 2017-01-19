歐洲央行按兵不動 利率維持低檔不變

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歐洲中央銀行發言人表示，歐洲央行在2017年首次決策會議中，決議將主要利率維持在歷史低檔，同時大規模購債計畫不變。

歐洲中央銀行管理委員會表決，維持基準再融資利率0%，存款利率負0.4%。

歐洲央行決策者今天一如各界預期，維持貨幣刺激政策不變。

歐洲央行上月才宣布延長購債計畫期限，從原本今年3月截止，延長到12月，但自4月起削減每月購債規模，從800億歐元減至600億歐元。

英國脫歐和川普當選美國總統造成的經濟影響仍不確定，同時歐元區幾個主要國家今年將陸續舉行大選，歐洲央行今年可能不會有大動作。

但通膨突然躍增，由去年11月的0.6%攀抵12月的1.1%，德國通膨甚至升到1.7%，引發外界對歐洲央行寬鬆貨幣政策的批評。1060119

(中央社)