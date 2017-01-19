馬丁史柯西斯登台 侯孝賢笑認早被迷倒

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74歲奧斯卡金像獎導演馬丁史柯西斯執導新片「沉默」今晚首映，導演侯孝賢驚喜獻花笑說，看馬丁史柯西斯早期作品「殘酷大街」時，他就已經被迷倒了。

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導新片「沉默（Silence）」，改編日本作家遠藤周作同名小說，描述17世紀兩名葡萄牙神父為尋恩師下落，偷渡日本遭受禁教令下各種磨難與考驗的故事，2月17日全台上映。

首映會晚間在台北舉行，馬丁史柯西斯與製片艾瑪寇斯柯芙（Emma Koskoff）、編劇傑伊庫克斯（Jay Cocks）出席，馬丁史柯西斯說，感謝台灣的一切，讓「沉默」能順利完成，想把這部電影當作禮物送給台灣。

侯孝賢登台獻花，與馬丁史柯西斯開心握手，侯孝賢表示，「非常歡迎馬丁導演」，當時他的藝術指導黃文英協助勘景，兒子也加入「沉默」劇組，看到來台工作團隊規模與細節，讓他非常佩服。

馬丁史柯西斯與侯孝賢在後台見面時相談甚歡，馬丁史柯西斯說，受到侯孝賢多部作品影響，兩人惺惺相惜，也開心合影留念。1060119

(中央社)