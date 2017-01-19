狩野英孝再爆淫行 嘿咻未成年少女
34歲諧星狩野英孝偷吃成性，與前妻結婚6天就被抓包偷吃，最後婚姻僅維持2年就宣告破局。恢復單身後的他，更如一匹脫韁野馬越玩越大，去年被爆同時劈腿7女，今(19日)更被八卦雜誌《FRIDAY》揭露疑似違法與未成年少女發生性關係。
狩野英孝去年被爆同時劈腿7女，其中還包括歌手川本真琴與G奶女星加藤紗里，讓他形象徹底崩壞，被封為「日本第一渣男」。即便如此，他還是學不乖，今日又被揭露淫行，疑似與17歲未成年少女發生關係，相約去酒店開房。
若狩野英孝真的與未成年少女發生關係，除會觸犯青少年保護育成條例，極有可能遭經紀公司解雇，從此在演藝圈銷聲匿跡。
(中時電子報)
關鍵字：狩野英孝、
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