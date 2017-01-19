過年被逼問 陸網友推春節自救指南

我要評比

屢次推出「網路神曲」的上海彩虹合唱團，17日又以「春節自救指南」一曲受到網友大量轉發。歌曲專治父母逼婚、親戚圍攻等過年之苦，連黨媒都發文評論，要親子好好溝通。

這首歌由彩虹室內合唱團指揮金承志創作，是繼「張世超你把我的鑰匙放哪裡了」及「感覺身體被掏空」後，又一首充滿趣味且引起許多人共鳴的創意歌曲。

大陸媒體「封面新聞」報導，有網友建議金承志應該上中國中央電視台的春節聯歡晚會，金承志說，這個合唱團的形象的確還蠻適合春晚舞台。

報導指出，這首歌曲在自媒體推出幾小時候，大陸社交平台微信的點擊量就突破10萬，微博轉發量也很快破萬。

歌曲描述年輕人過年回家被親戚長被逼問是否有對象、薪資多寡、托福考試準備得如何、與鄰居比較等「都是為你好」的嘮叨。

新華網也藉由這首「網紅歌曲」發表文章，表示這首歌唱出網友所列「十大過年見面禁忌問題」，但與其逃避現實，不如主動與長輩溝通，回應長輩無惡意的關心。1060119

(中央社)