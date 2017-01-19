過年被逼問 陸網友推春節自救指南
屢次推出「網路神曲」的上海彩虹合唱團，17日又以「春節自救指南」一曲受到網友大量轉發。歌曲專治父母逼婚、親戚圍攻等過年之苦，連黨媒都發文評論，要親子好好溝通。
這首歌由彩虹室內合唱團指揮金承志創作，是繼「張世超你把我的鑰匙放哪裡了」及「感覺身體被掏空」後，又一首充滿趣味且引起許多人共鳴的創意歌曲。
大陸媒體「封面新聞」報導，有網友建議金承志應該上中國中央電視台的春節聯歡晚會，金承志說，這個合唱團的形象的確還蠻適合春晚舞台。
報導指出，這首歌曲在自媒體推出幾小時候，大陸社交平台微信的點擊量就突破10萬，微博轉發量也很快破萬。
歌曲描述年輕人過年回家被親戚長被逼問是否有對象、薪資多寡、托福考試準備得如何、與鄰居比較等「都是為你好」的嘮叨。
新華網也藉由這首「網紅歌曲」發表文章，表示這首歌唱出網友所列「十大過年見面禁忌問題」，但與其逃避現實，不如主動與長輩溝通，回應長輩無惡意的關心。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。