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在聯準會(Fed)主席葉倫周三發表升息鷹派談話後，美國債市周四持續沉重賣壓。美國10年期公債殖利率再度回升至2.4％上，逼近1個月前所創的2.6％兩年高點。葉倫在周三表示，直到2019年，美國每年恐將升息數次，這也讓投資者再度將焦點轉至Fed可能加緊升息腳步。

(工商)