支持和反對遊行迎新總統 華府變身堡壘

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美國第45位總統川普明天宣誓就職時，預計有眾多民眾前來抗議，警方預估支持和反對群眾共約90萬人將齊聚華府，整座城市將變成不折不扣的堡壘，警方不排除大規模逮捕。

路透社報導，部署約2萬8000名安全人員，長達數公里的圍籬、路障、街道柵欄、裝滿砂石的卡車等等，將在華府市中心圍起約8平方公里面積安全封鎖區。

參與活動的約30個團體主辦人宣稱，共將號召27萬抗議民眾及川普支持者。他們已獲許可，將在川普宣誓之前、當日和之後集會遊行。此外，預計有更多未經許可的抗議活動。

至今最大型抗議活動將是21日登場的「婦女華府大遊行」，預計吸引25萬人。全美和全世界也預計有數百場婦女遊行相關抗議活動。

紐約19日晚在川普國際飯店大樓外有場反川普抗議，市長白思豪（Bill de Blasio）、電影導演麥可摩爾（Michael Moore）及演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）以及在「週六夜現場」（SNL）模仿川普的亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）都將參加。

「干擾1月20日」（Disrupt J20）大型抗議團體誓言要在12個安全檢查點發動示威抗議，且要阻撓進入國家廣場（National Mall）盛會的入口。

臨時警長紐夏（Peter Newsham）說，警方已準備好執行大規模逮捕，不過當局希望沒那個必要。

紐夏對國家廣播公司（NBC）4台說：「如果我們大規模逮捕，我們會非常迅速處理那些人。」（譯者：中央社羅苑韶）1060119

(中央社)