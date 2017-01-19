費城聯準銀行1月商業指數升至逾兩年高點

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費城聯邦準備銀行週四公布一項調查顯示，受新訂單、增聘人手增加，以及對未來6個月經濟前景看好，1月大西洋中部地區商業活動指數攀升至23.6，創下逾兩年高點。至於12月指數經修正後則從初估的21.5下調至19.7。

(工商)