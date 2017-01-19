天冷不孤單 里長號召宮廟、派出所獻愛

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新北市中和區復興里長尤敏玉號召天使志工服務團隊、北聖宮、中和警分局景安派出所等單位，一起幫助轄區內10名獨居長者。（葉書宏翻攝）

新北市中和區復興里長尤敏玉號召天使志工服務團隊、北聖宮、中和警分局景安派出所等單位，一起幫助轄區內10名獨居長者。（葉書宏翻攝）

新北市中和區復興里長尤敏玉號召天使志工服務團隊、北聖宮、中和警分局景安派出所等單位，一起幫助轄區內10名獨居長者。（葉書宏翻攝）

歲末年終，新北市中和區復興里長尤敏玉號召天使志工服務團隊、北聖宮、中和警分局景安派出所等單位，一起幫助轄區內10名獨居長者，除了幫忙義剪外，還致贈白米、健康食品等物資，與他們話家常，一起溫馨過年。不少長者直呼，「里長好貼心！」

看到他們就想到自己的父親！尤敏玉說，獨居長者的年紀與自己已過世的父親年紀相仿，歲末寒冬，才會號召各界一起給予關心，找來美髮業者親自到府服務，讓他們煥然一新，讓他們感受社會溫暖。

景安派出所長蔡天瑞指出，中和警分局長陳銘宗得知後，認為歲末關懷活動相當有意義，因此主動與里長聯繫，除致贈白米外，也一起到府關心長者生活。

(中時)