圍棋》王元均獨攬三大頭銜 書法家曾文祺贈墨寶

第九屆棋王賽冠軍王元均(左一)亞軍周俊勳(右一)與旅日棋士林海峰(中)合照。(海峰棋院提供)

第九屆棋王賽暨2016新人王賽頒獎典禮19日晚上熱鬧登場，商界棋王林文伯以主辦單位代表出席、中華民國圍棋協會理事長林晉章也到場祝賀、旅日國手林海峰更跨海回台頒獎，同時今日也是日本圍棋精銳隊來台交流第一天，由旅日棋士張豊猷帶領參與晚會，讓現場充滿年節氣氛。

新人王賽冠軍陳祈睿(右一)與林文伯董事長(中)合照。(海峰棋院提供)

2016年電腦AlphGo與Master佔盡新聞版面，但台灣的職業棋士們依舊戰力十足，在棋盤上火拼較勁，不少年輕新秀一一展露頭角，此時，中國大陸職業棋士王煜輝七段創辦的「愛棋道圍棋教育」特別贊助推出「新人王賽」，給新銳棋士一個創造稱王的舞台，並由陳祈睿四段奪得冠軍；規格最高、獎金最多的第九屆棋王賽則由獨攬棋王、天元、中環碁聖頭銜的三冠王王元均八段奪回寶座，獲得獎金120萬。

書法家曾文祺(左)在頒獎典禮上立即揮灑寫出霸氣十足的「棋王」二字贈送給海峰棋院董事長林文伯(右)。(海峰棋院提供)

王元均表示，感謝海峰棋院林董事長這些年來的出錢出力，並且提供這個舞台給大家，台灣職業棋士才能夠順利發展茁壯。「紅面棋王」周俊勳則期許年輕棋士唯有走出舊框架，才能夠適應世界潮流，甚至超越AlphGo與Master。

書法家曾文祺(左一)特地寫書寫了「棋」、「道」、「盛」、「國」、「運」、「興」六大幸運字書法畫作為抽獎禮品，盼更多企業以及政府能夠重視圍棋發展。(黃邱倫攝)

主辦單位在頒獎典禮上特別邀請前中國時報體育組撰述委員，現為書法家的曾文祺先生親臨現場做藝術互動，以霸氣且穩重的書寫風格，寫下「棋王」贈予長期推動職業圍棋的海峰棋院作留為紀念，並大方贊助「棋」、「道」、「盛」、「國」、「運」、「興」六大幸運字書法畫作為抽獎禮品，盼更多企業以及政府能夠重視圍棋發展。

(中時電子報)