完備羈押審查程序 司法院提修法

司法院長許宗力今天主持第162次院會，會中通過刑事訴訟法部分條文修正草案，完備偵查中的羈押審查程序。

司法院指出，人身自由是人民行使憲法上各項權利所不可或缺的前提，為最重要的基本人權，自應受充分保障。剝奪或限制人身自由的處置，除須有法律依據外，更須踐行必要的正當法律程序。

司法院表示，現行偵查中的犯罪嫌疑人及其辯護人，僅能獲知聲請羈押事由所依據的事實，並未包括檢察官聲請羈押的各項理由（具體內容及有關證據），與憲法所定剝奪人身自由，應遵循正當法律程序原則意旨未盡相符。

為完備偵查中的羈押審查程序，使被告及其辯護人能有效行使防禦權，並妥適規範辯護人共同維護偵查不公開原則，司法院參考司法院釋字第737號解釋意旨，修正刑事訴訟法第一編總則第四章「辯護人、輔佐人及代理人」、第八章「被告之傳喚及拘提」、第十章「被告之羈押」等條文。1060119

(中央社)