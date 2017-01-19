OPEC：石油庫存需再減2.7億桶 才能讓油市趨於平衡

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石油輸出國家組織(OPEC)秘書長巴金多(Mohammed Barkindo)周四接受路透社訪問時指稱，全球石油庫存需要再減少至少2.7億桶，才能達到5年產業平均水準，並使油市得以轉趨平衡。

巴金多在世界經濟論壇場外表示，「目前當務之急是加快庫存減少速度」。他說石油庫存已從高點下滑，OPEC將持續關注庫存是否能繼續降至近5年產業平均水準。

(工商)