大學學測13萬考生明上場 大批考生寺廟拜拜
106學年大學學科能力測驗20日起一連兩天在全台各考區登場，今年共有12萬8759名考生報考，安排在全台33個考區、87個分區、3157個試場應試，19日下午開放考生查看考場座位。
本次大學學測高雄市共有3個考區，高雄師範大學負責高雄1考區試務，考生總計5207人，共130個試場，考場安排4個分區，分別是高雄師大、高雄師大附中、中正高中、鳳新高中。其中高師大共有39名特殊考生，配合需要另設3間獨立試場。
中山大學負責高雄2考區試務，考生總計5403人，考場安排3個分區，分別是道明中學、高雄中學、福誠高中。高雄大學高雄3考區試務，考生總計3339人，考場安排2個分區，分別是中山高中、左營高中。
20日周五考國文、數學、社會，21日周六考英文、自然，除國文考試時間為120分鐘，其餘各科皆為100分鐘。考生記得帶准考證並提早出門到試場，遲到超過20分鐘者依規定無法進入試場應試，已進入試場應試者，考試開始後60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。近年學測、指考違規案件仍以攜帶手機入場、試場內飲食包括喝水、嚼口香糖等、鈴聲響畢仍繼續作答等違規件數最多，提醒考生務必遵守試場規定。
(中時)
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