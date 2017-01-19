大學學測13萬考生明上場 大批考生寺廟拜拜

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106學年大學學科能力測驗20日起一連兩天在全台各考區登場，考前1天1位家長陪同愛子19日在高雄文武聖殿孔子和文昌帝君前虔誠拜拜，祈求金榜題名。（王錦河攝）

大學學測考前1天1位家長陪同愛子在高雄文武聖殿孔子和文昌帝君前掛上心願祈福卡，祈求金榜題名。（王錦河攝）

學測考前1天1位家長陪同愛子在高雄文武聖殿天公爐前虔誠拜拜，祈求金榜題名。（王錦河攝）

學測考前1天高雄文武聖殿湧入許多考生和家長前來拜拜，1位考生在家長指導下將准考證環繞過香爐，祈求金榜題名。（王錦河攝）

學測考前1天許多家長陪同子女或獨自前來在高雄文武聖殿虔誠拜拜，為子女祈求金榜題名，一旁供桌擺放許多考生書寫的心願光明燈。（王錦河攝）

學測考前1天高雄文武聖殿孔子和文昌帝君前供桌擺放許多考生書寫的心願光明燈，一旁許多家長陪同子女虔誠拜拜，祈求金榜題名。（王錦河攝）

學測考前1天1位家長陪同愛女在高雄文武聖殿大魁夫子「魁星爺」前虔誠跪拜，祈求金榜題名。（王錦河攝）

學測考前1天19日下午開放考生查看考場座位，1位家長陪同女兒在高雄中學將原本不平的桌子墊平。（王錦河攝）

高雄師範大學校長暨高雄一考區主任吳連賞（如圖）19日在學測考前1天記者會中說明考區情況。（王錦河攝）

106學年大學學科能力測驗20日起一連兩天在全台各考區登場，今年共有12萬8759名考生報考，安排在全台33個考區、87個分區、3157個試場應試，19日下午開放考生查看考場座位。

本次大學學測高雄市共有3個考區，高雄師範大學負責高雄1考區試務，考生總計5207人，共130個試場，考場安排4個分區，分別是高雄師大、高雄師大附中、中正高中、鳳新高中。其中高師大共有39名特殊考生，配合需要另設3間獨立試場。

中山大學負責高雄2考區試務，考生總計5403人，考場安排3個分區，分別是道明中學、高雄中學、福誠高中。高雄大學高雄3考區試務，考生總計3339人，考場安排2個分區，分別是中山高中、左營高中。

20日周五考國文、數學、社會，21日周六考英文、自然，除國文考試時間為120分鐘，其餘各科皆為100分鐘。考生記得帶准考證並提早出門到試場，遲到超過20分鐘者依規定無法進入試場應試，已進入試場應試者，考試開始後60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。近年學測、指考違規案件仍以攜帶手機入場、試場內飲食包括喝水、嚼口香糖等、鈴聲響畢仍繼續作答等違規件數最多，提醒考生務必遵守試場規定。

(中時)