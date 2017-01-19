阿聯酋航空版圖再添生力軍 6月起飛克羅埃西亞

克羅埃西亞首都札格瑞布。圖：業者提供

擁有許多絕美秘境的克羅埃西亞，近年來成為台灣旅客到東歐旅遊的首選。想利用今年一窺克羅埃西亞的美景嗎？阿聯酋航空正式宣布，自今年6月1日起，克羅埃西亞首都札格瑞布(Zagreb)將成為阿聯酋航空遍布全球六大洲的綿密航網，台北 - 札格瑞布首航未稅促銷價台幣15,333元起。

阿聯酋航空將以三艙等波音777-300班機營運每日一班次往返杜拜及札格瑞布的服務。也成為唯一一家以寬體客機，執飛札格瑞布客運服務的航空公司。

阿聯酋航空即將於6月啟航的杜拜—札格瑞布航線，將帶給旅客全新的探索體驗。克羅埃西亞的首都札格瑞布，充滿悠久古老的文化及歷史薰陶，隨處可見露天咖啡座館和餐廳，春夏春暖花開之際，更適合停下腳步，坐下來啜飲一杯咖啡。

除了繁榮的觀光產業，札格瑞布近年來積極孕育新創科技產業，甚至擁有「新矽谷」的美譽。許多克羅埃西亞本地及中歐的企業，因科技及電信產業的蓬勃發展，皆於札格瑞布設立企業總部或辦事處。

克羅埃西亞的西北部，遍布高山及國家公園，距離札格瑞布20分鐘車程的斯列梅山(Sljeme)，沿途景色風光迷人，替旅客的Instagram增添令人屏息的絕美圖片；山上的滑雪度假中心，提供足以媲美阿爾卑斯山的滑雪體驗。

克羅埃西亞的達爾馬提亞海岸線(Dalmatian Coast)，佇立著如詩如畫的小城斯普利特(Split)、獨一無二的赫瓦爾島(Hvar)及布拉奇島(Brac)。若進一步沿著海岸線探索，則是受聯合國教科文組織保護的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)，悠久的歷史文化和古蹟，吸引旅客駐足。

除此之外，很多知名的影集和電影團隊，紛紛至克羅埃西亞取景。HBO熱播影集《冰與火之歌：權力遊戲》裡的君臨城，特別到杜布羅夫尼克拍攝；迪士尼也相中杜布羅夫尼克令人讚嘆的古巴洛克建築，將其列為於今年上映的《星際大戰八部曲》拍攝景點。

阿聯酋航空執行副總裁兼首席商務長提理•安蒂諾理(Thierry Antinori)表示：「阿聯酋航空自2003年起，一直在克羅埃西亞有商業發展，我們很高興能在全球航網中，加入札格瑞布這個如詩如畫的目的地。期望與克羅埃西亞當地合作夥伴的交流合作，以及年輕又現代化的機隊，將享譽全球的優質服務帶給我們的旅客。我們也會致力發展克羅埃西亞及杜拜的雙邊經貿與觀光交流。」

札格瑞布不僅對從杜拜前往克羅埃西亞旅遊的休閒乘客及商務客很便利，同時若要銜接鄰近的斯洛維尼亞、匈牙利及奧地利的南部，也很輕鬆方便。另一方面，從克羅埃西亞出發的旅客，搭乘配置三艙等的現代寬體客機，透過阿聯酋航空的基地：杜拜，再轉乘至上海、北京、曼谷、坎培拉、雪梨、墨爾本、馬爾地夫、塞席爾、及斯里蘭卡等地，也將在今年6月實現了！。

阿聯酋航空航班EK129表定飛行時間，08:15自杜拜當地起飛，並於札格瑞布當地時間中午12:20抵達。返程航班EK130於15:35自札格瑞布起飛，並於杜拜當地時間23:05抵達。

阿聯酋航空杜拜—札格瑞布航線，將採用三艙等波音777-300客機營運，機艙內共設置12個可平躺的頭等艙私人套房，42個商務艙平躺座位，以及310個寬敞的經濟艙座位。各艙等的旅客皆可於屢屢獲獎的機上娛樂系統ice，體驗多達2,600個頻道的影音及娛樂服務，以及美味的機上餐點。來自130國、包含234位克羅埃西亞的阿聯酋航空空服員團隊，提供所有旅客頂級別緻的阿聯酋航空服務。

(工商)