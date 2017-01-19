歐巴馬最後任務 美轟炸機空襲利比亞IS
美國國防官員今天表示，美國B-2轟炸機昨晚空襲利比亞濱海城市蘇爾特（Sirte）城外的伊斯蘭國（IS）營地。
官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），這項空襲摧毀兩個伊斯蘭國（IS）營地，並擊斃數十名伊斯蘭國好戰分子。
官員表示，空襲地點是蘇爾特西南方45公里外處。美國空襲去年12月大致肅清蘇爾特城內的伊斯蘭國勢力，這次空襲旨在打擊逃至城外的伊斯蘭國好戰分子。
這次空襲經過即將卸任總統歐巴馬批准，戰時總統歐巴馬在幾天前批准這項任務，這可能是他最後一次下令使用軍事武力。
「國家評論」（National Review）一篇分析指出，歐巴馬為自己對抗恐怖主義的工作打了好成績，他在麥克迪空軍基地（MacDill）演說中捍衛反恐紀錄，稱自己是唯一一位兩個任期都經歷戰爭的美國總統。
歐巴馬任內，美軍擊斃蓋達恐怖組織創辦人賓拉登（Osama bin Laden）、讓伊朗放棄核武計畫、擊退恐怖組織伊斯蘭國，撤回數萬名美軍，也保護美國免於911式的恐怖攻擊。
但歐巴馬也犯下系列重大錯誤，這些錯誤造成無數生命損失，並導致恐怖威脅擴大。
歐巴馬介入利比亞是第一項紀錄污點。美國與盟軍協助推翻利比亞殘暴的獨裁者，卻無法填補其後導致的權力真空，伊斯蘭國崛起後，美軍又重回戰場，這次任務是要逐出伊斯蘭聖戰士。1060119
(中央社)
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