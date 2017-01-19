支持ECOWAS對甘比亞行動 安理會開議

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外交官員表示，聯合國安全理事會今天將針對塞內加爾起草的提案進行表決，草案內容為西非經濟共同體（ECOWAS）確保甘比亞政權順利轉移的努力背書。

西非經濟共同體一再呼籲甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）尊重去年12月1日大選的結果，於掌權22年後卸任，交出政權。

塞內加爾昨天在安理會提出這項議案，請求聯合國批准西非經濟共同體採取「所有必要舉措」，迫使賈梅將政權移交給總統當選人巴羅（Adama Barrow）。

根據法新社，這項提案內容敦促安理會，「全力支持西非經濟共同體的努力，以確保人民的意志受到尊重」。

這份草案要求「賈梅推動和平且有秩序的轉移程序，於1月19日將政權交給總統當選人巴羅」。

由於西非經濟共同體已表示，如果賈梅拒絕將政權交給巴羅，將會推翻賈梅，塞內加爾已在毗鄰甘比亞的邊界部署數百名軍隊，奈及利亞也提前部署了戰機和直升機。

西非經濟共同體和非洲聯盟（African Union）雙雙表示，今天起將承認巴羅為甘比亞總統。（譯者：中央社劉文瑜）1060119

(中央社)