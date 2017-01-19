洪大姐夫妻疑涉回扣弊案 遭屏檢偵訊

在《廣大興案》面對媒體鏡頭辯才無礙、為家人與漁民不斷發聲的屏東縣議員洪慈綪，事後轉戰政壇，順利當選琉球鄉唯一一席議員，如今卻傳出洪慈綪夫婦疑涉入工程回扣案，屏檢懷疑她以丈夫黃志威當白手套，向廠商收取回扣，金額高達3、400萬元，今日深夜訊後認為黃志威涉嫌重大，向法院聲請羈押，洪則已請回。

(中時)