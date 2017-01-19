孩子玩中學 台南兒童科學館「積木の森」開幕
透過遊戲，體驗幾何、建構原理，小小孩也能親近科學！為了滿足8歲以下兒童及幼兒，台南市兒童科學館「積木の森」益智積木遊戲室今天開幕，期使孩子從中探索、理解科學。
「積木の森」位於兒童科學館3樓，以益智遊戲為主題，面積約60坪，包含8個主題區：繽紛積木區、原木積木區、火車軌道區、滾球軌道區、磁鐵牆、益智積木區、球池區，以及寶寶區。有別於一般以家家酒、聲光玩具為主的親子遊戲室，以益智玩具、早教玩具為主，讓孩子動動手也動動腦，玩出智慧。
除了積木遊戲室以外，兒童科學館有感於市面上科學營，多半針對國小高年級以上兒童，較少有針對幼兒的科學營，因此，未來也將陸續推出幼兒科學活動，將科學原理以生動有趣的方式帶給孩子，並且，也會舉辦科學玩具工作坊，教爸爸媽媽們製作孩子專屬的益智科學玩具。
「積木の森」益智積木遊戲室每日開放3個場次(09:30-11:30、12:45-14:45、15:00-17:00)，每位幼童、每1場次150元，需由1位成人陪同入場，1位成人50元，且均需脫鞋著襪入場。歡慶開幕，即日起入場之親子，完成指定任務，即可集點換小汽車，在場內打卡，更可獲得積木鑰匙圈，數量有限，送完為止。
(中時)
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