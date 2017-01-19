泉州軍用直升機墜毀烈火衝天

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網民在微博貼出的直升機失事現場，消防車正在滅火。（圖取自大陸微博）

大陸微博稱，19日晚福建泉州泉港區界山鎮下朱尾村附近疑似有飛機墜毀。目擊者表示，事發時曾聽到爆炸聲，並指一架軍用直升機，事後當局已派員將附近封鎖。

從網傳影片可見墜機現場火勢猛烈，濃煙衝天，多輛消防車正趕往現場。

有網民看到稱，失事機師，葬身火海。

北京青年報稱，關於此事詳細情況，「以軍方口徑為準」。

(中時電子報)