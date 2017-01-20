美總統就職系列(6) 川普來了：迎接軍人當政新時代

川普與被任命為國防部長的「瘋狗」馬提斯握手致意。（美聯社）

川普於1月20日的上台，意味著戰後美國首個由退伍將領組成的政府將隨之誕生。自1933年當選以來，小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）因為第二次世界大戰爆發的原因連續擔任了四屆美國總統。因此到了戰爭結束後，為了確保民主政治能夠正常運作，美國政府規定未來的總統只能夠連任兩屆，同時也必須要提防軍人干政的情況發生。

1947年，美國政府正式確立了文人領軍的傳統。為了避免權力無法接受監督與遏制的軍頭出現，空軍部、海軍部以及陸軍部的部長都必須由文人擔任。美國政府透過這種手段，確實是成功避免了國家領導人做到死，或者是軍人干政的情況出現。雖然在過去70年來，軍文關係不總是一片祥和，但是在大多數的情況下，美國軍方還是保持著尊重遊戲規則的態度，絕對不介入兩黨政治事務。

然而面對遵守制度的軍隊，在美國社會卻又浮現了另外一個問題，那就是文人政治家是否能瞭解軍人們的需求。尤其是自越戰以來，興起於自由派與新左派族群內反對軍人的聲音便十分龐大，這導致立場比較偏向保守主義的美國中南部選民，更加難以信賴文人政治家。長期以來被邊緣化的美國退伍軍人，也希望政府裡有代表自己的聲音存在。

川普雖然不是軍人出身，但是卻聽到了這樣的聲音。所以強調標新立異的他決定打破70年來的遊戲規則，大舉提拔立場強硬的退役美軍將領入閣，凸顯自己與過去歷屆美國總統的差異。因此許多人戲稱，川普的這個政府是由一半軍人與一半商人共同組成的，象徵的是「軍工複合體」（Military Industrial Complex）的利益。

2016年12月10日，美國陸軍官校與海軍官校的足球隊員在大學美式足球季後賽上較量，總統川普出席活動，表達自己對軍方的支持。（美聯社）

有不少人認為，這正是二戰英雄出身的前美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）所最擔憂出身的情況。已知將出任要職的退役將領包括即將出任國防部長，擁有「瘋狗」外號的陸戰隊退役將領馬提斯（James Mattis）、同樣出身於陸戰隊，擔任國土安全部部長的凱利（John Kelly）與國家安全顧問，陸軍出身的佛林（Michael Flynn）。

至於原本伊拉克戰爭英雄裴卓斯（David Petraeus）將出任國務卿的謠言，則在艾克森美孚石油董事長兼執行長提勒森（Rex Tillerson）浮上檯面後破解。儘管川普任命組閣的退役將領，數量其實並沒有社會想像的那麼多，但是這些被任命者當中確實有不少是爭議性很強的人物。尤其是馬提斯，因為電視劇《殺戮世代》（Generation Kill）的關係，而被貼上了好戰份子的標籤。

由於馬提斯曾經發言指出，他領導的美軍已經做好同時與中共合作與對抗的準備，北京對於這位即將新官上任的美國國防部長也有著如臨大敵的想法。可實際上，馬提斯並不像《殺戮世代》描述的那樣，是一位不顧後果只知道打打殺殺的無腦軍人。相反的，他花了相當多的時間閱讀與研究戰史，知道從過去的錯誤吸取教訓。

在一封回答「為什麼讀戰史很重要」的電子郵件問題時，馬提斯強調我們今天面臨的所有問題，在太陽底下都不是「新的問題」。馬提斯深信如果能瞭解先人在戰場上的經驗，自己就能比他人更容易的達成任務。累積了大量閱讀戰史而來的知識，再加上伊拉克與阿富汗的作戰經驗，他絕對不是一般人認知下的戰爭狂人。

身為商人的川普，也並非真心崇拜這些軍人。他曾經發言指出自己能比退役將領們更有效率的處理問題，然而川普也知道自己需要這些軍人的幫助。其中最主要的原因，在於不干政的傳統讓軍人很少在外公然批評政治人物，而是會選擇私底下理性表達自己的不滿。這可能讓川普認為，軍人會比傳統的文人政治人物更好溝通。

更重要的，則是川普在競選過程中不只得罪了自由派與媒體，他同時與中央情報局還有聯邦調查局等機構的關係也處得非常惡劣。所以他也會需要立場堅定又忠誠性高，而且必要時會展示強硬態度的退伍軍人們來當自己的後盾。從川普非常喜歡《星艦戰將》（Starship Troopers）這部電影的情況來看，他似乎也想要藉由展示軍國主義的作風，來威嚇自己未來的政敵。

(中時電子報)