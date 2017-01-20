春節治安工作再升級 內政部長親臨慰勉員警
台北市政府警察局為讓市民歡度農曆春節假期，自1月19日22時起至2月2日24時止，展開為期15天的加強春節期間安全維護工作，致力於今年的三大工作主軸：「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」。
在治安方面，動員警力、憲兵及協勤民力，全力推動防竊（扒）、防搶、取締職業性賭場及加強金融機構安全維護等重點工作，對特定場所持續加強臨檢查察，以保障市民生命財產安全。
在交通方面，落實執行4大疏導策略(車輛不違停、施工不封路、路口要淨空、處理要快速)及8大重點工作(加強違停取締、保持路口淨空、加強交通疏導、事故迅速排除、強化帶勤作為、落實勤務督導、加強狀況處置、即時路況報導)，全力維持春節期間台北市交通順暢。
在服務方面，協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護、保護民眾存（提）款安全及服務社區等工作，並擇定時機進駐機動派出所，提升為民服務效能。
內政部葉部長、警政署長陳國恩特於今晚工作首日赴信義分局慰勉執勤員警及協勤民力的辛勞，警察局亦於首日規劃優勢警力實施擴大臨檢及查緝不法，以展現「打擊犯罪、淨化治安」之決心。
警察局長邱豐光亦呼籲市民，春節期間提領鉅額款項，務必注意安全，如有需要可洽警察協助護送；另針對民眾舉家外出，市民撥打1999或110電話即可提出申請，警察局將運用本市架設之錄影監視系統，將住家周邊監視器納入群組，由值班員警執行重點視訊巡邏，如發現可疑立即派遣線上警網前往查察，讓市民在春節期間放心返鄉團圓、拜訪親友。
市警局表示，今年春節期間，相信在台北市政府所有團隊共同努力之下，必能發揮整體力量，維護社會治安、交通安全順暢及提升為民服務品質，達成「民眾平安過好年」之目標。
(中時)
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