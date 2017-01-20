地球高溫連3年創紀錄 絕非川普所言是騙局

最新數據顯示，2016年是地球有紀錄以來最熱的一年，地球氣溫也連續第3年創下最高紀錄，反映人類排放溫室氣體導致全球暖化的長期趨勢。而美國總統當選人川普提名的環保署長普魯特，也承認氣候變遷是真的，並非如川普所言是中國製造出來的騙局。

美國航太總署（NASA）與美國國家海洋和大氣總署（NOAA）18日分別公布研究數據。NOAA的報告顯示，2016年全球平均氣溫為攝氏14.84度，比20世紀平均水平高出攝氏0.94度，比2015年高了0.04度。這也是地球自1880年有氣溫紀錄以來的最高紀錄。

NASA則在南北極錄得較多數據，咸信還更精確。NASA得出2016年平均氣溫比2015年高了0.12度，2013-2016年的溫升幅度則逾0.28度，是該局自1880年有紀錄以來最高的3年溫升升幅。

NASA氣候專家施密特（Gavin Schmidt）表示，全球暖化的趨勢主要是受到溫室氣體排放量的影響。他說，聖嬰現象為氣溫上升的因素之一，但僅占12％，人為活動不斷排放的溫室氣體才是主因。

根據報告，21世紀以來，全球平均年溫紀錄被打破了5次，分別是2005、2010、2014、2015和2016年。

日內瓦「世界氣象組織」也進一步證實，2016年是人類史上最熱的年分，並提到大氣中的二氧化碳與甲烷濃度創下新高。

在北極地區，海冰融化速度為史上最快。2016年北極的平均海冰面積是1015萬平方公里，為有史以來最小值，顯見北極海冰面積持續縮小的趨勢。南極平均海冰面積1116萬平方公里，僅高於1986年，是史上第二低。

數據在川普就職前2日公布，似有意向他施壓。川普曾指全球暖化只是中國所設的騙局，揚言一旦當選將頒布總統行政命令，取消歐巴馬政府去年簽署的《巴黎協定》。

而準環保署長普魯特則承認氣候變遷是真的。他18日在聯邦參議院的提名聽證會上表示，科學告訴我們氣候正在變遷，而人類的活動「多少」影響了這個變遷。

(中時)