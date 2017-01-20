《時來運轉》運彩報報 NFL聯會冠軍賽 喬治亞巨蛋告別戰

愛國者隊四分衛布雷迪。(美聯社資料照)

國家美式足球(NFL)季後賽已來到兩個聯會的冠軍賽，美國聯會由頭號種子新英格蘭愛國者迎戰第3種子匹茲堡鋼人，國家聯會則是第2種子亞特蘭大獵鷹，坐鎮主場接受第4種子綠灣包裝工的挑戰。在週一早上比賽結束後，本季會師超級盃的兩支勁旅就將誕生。

愛國者不愧是身經百戰的超強隊伍，分區季後賽面對實力平平的休士頓德州人，第一節只用了6檔進攻就大幅取得14：3的優勢，全場一路領先，最終以34：16獲勝，連續6年殺入美聯冠軍賽。雖然明星四分衛布雷迪（Tom Brady）表現一般，被德州人攔截傳球兩次，平了個人本季在例行賽傳球被攔截總數，38次傳球成功18次，4成7的成功率也是史上新低，但仍成功傳出兩次達陣。加上跑衛路易斯（Dion Lewis）扮演致勝功臣，分別以跑陣、回攻和接球完成3次達陣，史上僅有3人能完成此「達陣大三元」，路易斯更是季後賽史上第一人。

從美聯外卡戰殺出重圍的鋼人，在分區季後賽則寫下另類奇蹟，全場沒有完成一次達陣，靠著踢球員博斯威爾（Chris Boswell）全場6次射門得分，以18：16氣走堪薩斯酋長。鋼人四分衛大班（Ben Roethlisberger）雖然沒有達陣傳球，但20次傳球完成221碼；外接員布朗（Antonio Brown）6次接球跑出108碼；跑衛貝爾（LeVeon Bell）30次跑陣推進170碼，屢屢將球送到射程範圍，才讓博斯威爾當上英雄，鋼人也是繼2006年分區季後賽的印城小馬後，第一支在季後賽沒有達陣卻贏得比賽的球隊。貝爾連續兩場季後賽都跑陣超過160碼，追平丹佛野馬傳奇名將戴維斯（Terrell Davis）的紀錄。

鋼人隊四分衛大班。(美聯社資料照)

國聯方面，超狂進攻隊伍獵鷹，下賽季將搬遷至全新的賓士球場，與美國職業足球MLS新球隊亞特蘭大聯共用，取代現有的喬治亞巨蛋，因此，獵鷹對包裝工一役將是喬治亞巨蛋的告別戰。

獵鷹延續在例行賽的進攻狂潮，分區季後賽以36：20打爆西雅圖海鷹，繼2012-13賽季後再度挺進國聯冠軍賽。獵鷹第一節以0：7落後，第二節吹起反攻號角，2次達陣1次射門，外加在達陣區擒殺海鷹四分衛威爾森（Russell Wilson）的安全得分，以19：10超前並領先至比賽結束。獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）表現精彩，37次傳球成功26次送出338碼和3次達陣，跑衛費里曼（Devonta Freeman）跑接俱佳，跑陣40碼達陣1次、外加4次接球推進80碼達陣1次。例行賽平均每場可攻下33.75分的獵鷹，到了季後賽表現更上層樓。

士氣如虹的包裝工，挾著例行賽最後6戰全勝的氣勢勇闖季後賽，先是在外卡賽38：13踢掉紐約巨人，再於分區季後賽以34：31氣走達拉斯牛仔，贏得這場高水準的進攻大戰。包裝工在前3節一路領先，但牛仔到了第四節上演絕地大反攻，以兩次達陣扳平，雖然包裝工以射門再度超前3分，但牛仔不甘示弱也以射門還以顏色。雙方31：31戰平，比賽剩下最後40秒，包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）在第三檔進攻時找到了邊鋒庫克（Jared Cook），在終場前3秒推進至射程區，由踢球員克羅斯比（Mason Crosby）完成51碼的射門絕殺。

(中時電子報)